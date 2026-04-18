Durante controlli nel quartiere Aurelio a Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato sette persone e denunciato due individui. Le operazioni sono state finalizzate a contrastare la presenza di droga e kit da scasso nella zona. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e controlli a tappeto per verificare eventuali illeciti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle identità degli arrestati o alle circostanze specifiche delle operazioni.

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno avviato un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa. Questa iniziativa si inserisce nelle linee strategiche delineate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante le riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Controlli Stradali e Scoperte Sconcertanti. L’attività operativa ha preso slancio attraverso una serie di controlli alla circolazione stradale. Durante tali verifiche, i Carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo tre cittadini filippini di 53, 33 e 45 anni.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: droga e kit da scasso, 7 arresti e 2 denunce durante controlli

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