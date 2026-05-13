Una coppia famosa di Hollywood ha acquistato una casa nel centro storico di Roma. La proprietà è situata in una zona di pregio e rappresenta un esempio di edificio di valore nel cuore della città. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda una residenza di grande fascino, nota per le sue caratteristiche architettoniche. La coppia ha acquistato la proprietà di recente, senza fornire dettagli sul prezzo o ulteriori informazioni.

Roma continua ad attirare le star internazionali e stavolta conquista una delle coppie più celebri di Hollywood. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno scelto la Capitale come base europea, acquistando una nuova residenza nel cuore della città. Secondo quanto riportato, sarebbe stata proprio l’attrice gallese a fare al marito un regalo speciale: un attico esclusivo nel centro storico di Roma. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, si tratta di un vero e proprio affare multimilionario che trasforma in realtà un desiderio nato durante una visita privata dello scorso novembre. La coppia è stata avvistata in città proprio in questi giorni per seguire personalmente l’evoluzione dei lavori di ristrutturazione che trasformeranno questa dimora in uno dei gioielli architettonici più esclusivi della capitale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Roma conquista Hollywood: Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones comprano casa nel centro storico (ed è un vero gioiello)

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