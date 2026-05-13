Roma avrà un nuovo maxi parco | Sarà il secondo polmone verde più grande della città
Roma sta per inaugurare un nuovo grande parco che si aggiungerà ai numerosi spazi verdi della città. L’area, di circa 50 ettari, sarà collocata nella periferia sud e si estenderà su terreni precedentemente occupati da aree industriali dismesse. I lavori di sistemazione sono in fase di completamento e prevedono la realizzazione di percorsi pedonali, aree giochi e zone attrezzate per il tempo libero. La consegna è prevista entro la fine dell’anno.
Roma si prepara a regalare ai suoi cittadini un nuovo maxi parco destinato a diventare uno dei più importanti polmoni verdi dell’Urbe Il progetto riguarda un’area estesa, ricca di paesaggio, memoria storica e potenzialità ancora in parte inespresse, che potrebbe cambiare il rapporto tra alcuni quartieri e il verde pubblico. L’obiettivo è creare uno spazio accessibile, riconoscibile e integrato nel tessuto urbano, che sia in grado di offrire nuovi percorsi, servizi e occasioni di fruizione ai cittadini. Roma, un presto il nuovo maxi parco della Mistica tra Alessandrino e Centocelle. Il nuovo grande spazio verde sarà il futuro parco della Mistica, un’area di circa 75 ettari nel territorio del municipio V.🔗 Leggi su Funweek.it
Notizie correlate
Roma progetta il suo nuovo polmone verde: "Sarà il secondo più grande della Capitale"Il municipio V e il Comune di Roma chiamano a raccolta i cittadini per ideare il progetto di quello che diventerà il secondo parco di Roma per...
Un polmone verde in più in città: inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitnessÈ stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel...
Argomenti più discussi: Roma progetta il suo nuovo polmone verde: Sarà il secondo più grande della Capitale; Il FAI in Lazio ha un nuovo Presidente regionale | FAI - Fondo Ambiente Italiano; Curno, via Roma avrà il tunnel per le auto; Un nuovo ponte sul Tevere, da Magliana a Valco San Paolo, al via il concorso internazionale.
Acilia avrà un nuovo presidio Ares 118 attivo tutto il giorno, grazie alla delibera approvata dal Comune di Roma https://canaledieci.it/2026/05/09/acilia-avra-un-presidio-un-presidio-ares-118-attivo-h-24-approvata-la-concessione-gratuita-degli-immobili-comun facebook
La #Roma avrà nei prossimi giorni un dialogo conoscitivo anche con Cristiano #Giaretta, direttore sportivo ex #Udinese e oggi al #Pafos x.com
Gasperini chiede un nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara e non vuole avere alcun 'rapporto di lavoro' con Claudio Ranieri dopo il battibecco pubblico tra i due. Queste sono le due principali richieste dell'allenatore per continuare alla Roma nella reddit
La Roma avrà un nuovo stadio: prima pietra nel 2027. Intanto ufficializza il nuovo main sponsorGiornata importante per il futuro della Roma, dentro e fuori dal campo. Il Comune di Roma ha infatti dato il via libera definitivo al progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio ... tuttomercatoweb.com