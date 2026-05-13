Roma avrà un nuovo maxi parco | Sarà il secondo polmone verde più grande della città

Roma sta per inaugurare un nuovo grande parco che si aggiungerà ai numerosi spazi verdi della città. L’area, di circa 50 ettari, sarà collocata nella periferia sud e si estenderà su terreni precedentemente occupati da aree industriali dismesse. I lavori di sistemazione sono in fase di completamento e prevedono la realizzazione di percorsi pedonali, aree giochi e zone attrezzate per il tempo libero. La consegna è prevista entro la fine dell’anno.

Roma si prepara a regalare ai suoi cittadini un nuovo maxi parco destinato a diventare uno dei più importanti polmoni verdi dell’Urbe Il progetto riguarda un’area estesa, ricca di paesaggio, memoria storica e potenzialità ancora in parte inespresse, che potrebbe cambiare il rapporto tra alcuni quartieri e il verde pubblico. L’obiettivo è creare uno spazio accessibile, riconoscibile e integrato nel tessuto urbano, che sia in grado di offrire nuovi percorsi, servizi e occasioni di fruizione ai cittadini. Roma, un presto il nuovo maxi parco della Mistica tra Alessandrino e Centocelle. Il nuovo grande spazio verde sarà il futuro parco della Mistica, un’area di circa 75 ettari nel territorio del municipio V.🔗 Leggi su Funweek.it

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