Un polmone verde in più in città | inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitness

Il 5 maggio è stato aperto a Novara il nuovo parco della Battaglia, situato nel quartiere Bicocca. Si tratta di un’area verde di oltre 33.000 metri quadrati, pensata per offrire spazi dedicati a giochi e attività di fitness. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti comunali e cittadini, che hanno potuto visitare le nuove strutture e godere della vasta area destinata al relax e al tempo libero.

È stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel quartiere Bicocca. L'intervento, realizzato dall'impresa torinese Oikia, completa il recupero dell'area dell'ex fornace Giustina, un percorso iniziato nel.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giochi per bambini e aree relax: apre il nuovo polmone verde di viale Ipponio In Brianza un nuovo parco dell'acqua: il polmone verde che difende la città dagli allagamentiSarà un nuovo polmone verde dove i cittadini potranno fare sport, regalarsi un momento di relax, giocare, incontrarsi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Novara, inaugurato il nuovo parco sull'area dell'ex fornace Giustina; Novara, la Bicocca riabbraccia l’ex Fornace: inaugurato il Parco Giustina; Firmato il contratto per la Città della Salute e della Scienza di Novara. Cirio: passo avanti fondamentale; Tramonti, il primato della pizza nel cuore verde della Costiera. Da area degradata a polmone verde: Novara riabbraccia il parco della BattagliaDa area abbandonata a nuovo spazio a disposizione della comunità: è stato inaugurato ieri, 4 maggio, il nuovo parco della Battaglia alla Bicocca in fondo a corso XXIII Marzo, adiacente all’area commer ... lavocedinovara.com Grazie a tutti gli interessati alle lezioni di spagnolo con un madrelingua Non sapevo che a Novara così tante persone stessero imparando lo spagnolo. Secondo voi, cosa manca a Novara per rendere più facile imparare lo spagnolo - facebook.com facebook