Roma progetta il suo nuovo polmone verde | Sarà il secondo più grande della Capitale

Roma sta lavorando alla creazione di un nuovo grande parco, che diventerà il secondo per dimensioni della città dopo Villa Pamphilj. Il progetto coinvolge il municipio V e il Comune, che hanno avviato una consultazione con i cittadini per definire il piano. Il parco collegherà i quartieri Alessandrino e Centocelle, anche attraverso un percorso ciclopedonale attrezzato. La realizzazione mira a integrare spazi verdi e percorsi di mobilità sostenibile.

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Il municipio V e il Comune di Roma chiamano a raccolta i cittadini per ideare il progetto di quello che diventerà il secondo parco di Roma per estensione dopo Villa Pamphilj, collegando i quartieri Alessandrino e Centocelle, nonché il parco di Centocelle, tramite un asse attrezzato ciclopedonale.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un polmone verde in più in città: inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitnessÈ stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel... Argomenti più discussi: Una casa a Roma è un'abitazione apparentemente in movimento a pochi passi da Campo de' Fiori; Sito Istituzionale | Imprenditori con sindrome di Down: nasce UpWithDown; Uno stadio sopra lo stadio: il progetto della Lazio cancella il Flaminio di Nervi; Cantiere aperto: a Roma si possono visitare le sale monumentali di Palazzo Venezia. Quando era Roma al suo culmine culturale? reddit Roma, Gasperini fa piazza pulita: staff, medici e giocatori, cosa cambia per il futuroI piani futuri dell'allenatore dei giallorossi. msn.com