Roma progetta il suo nuovo polmone verde | Sarà il secondo più grande della Capitale

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma sta lavorando alla creazione di un nuovo grande parco, che diventerà il secondo per dimensioni della città dopo Villa Pamphilj. Il progetto coinvolge il municipio V e il Comune, che hanno avviato una consultazione con i cittadini per definire il piano. Il parco collegherà i quartieri Alessandrino e Centocelle, anche attraverso un percorso ciclopedonale attrezzato. La realizzazione mira a integrare spazi verdi e percorsi di mobilità sostenibile.

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Il municipio V e il Comune di Roma chiamano a raccolta i cittadini per ideare il progetto di quello che diventerà il secondo parco di Roma per estensione dopo Villa Pamphilj, collegando i quartieri Alessandrino e Centocelle, nonché il parco di Centocelle, tramite un asse attrezzato ciclopedonale.🔗 Leggi su Romatoday.it

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