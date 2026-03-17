Roma e Bologna si preparano per la partita decisiva, con Gasperini che conferma in campo i giocatori titolari. A poche ore dal risultato negativo contro il Como, la squadra si concentra sulla sfida di Europa League, mentre l’ambiente romano si stringe intorno alla squadra in vista dell’appuntamento importante. La partita rappresenta l’ultima possibilità per entrambe di avanzare nella competizione europea.

A poche ore dal traumatico rovescio di Como, l’ambiente capitolino ha scelto di serrare i ranghi in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il sodalizio giallorosso si appresta a ricevere il Bologna allo Stadio Olimpico ripartendo dall’ 1-1 maturato al Dall’Ara, un risultato che lascia intatte le speranze di qualificazione ma che impone una gestione chirurgica delle forze. Con la corsa Champions sensibilmente compromessa dal distacco di tre lunghezze dai lariani e due dalla Juventus, il palcoscenico internazionale rappresenta oggi l’unico riflettore capace di illuminare una stagione che rischia di scivolare nell’oscurità. Il ritorno della retroguardia “tipo” e l’allarme Celik. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna, ultima chiamata: Gasperini si affida ai titolari

Articoli correlati

Bologna-Roma, Gasperini si affida ai senatori: Cristante nella storiaIl destino europeo della Roma si decide nella sala macchine del Dall’Ara: contro il Bologna, Gian Piero Gasperini si affida al tandem Cristante-Koné...

Leggi anche: Roma-Juve, Gasperini si affida ai giganti: tornano Cristante e Koné in mediana

Approfondimenti e contenuti su Roma Bologna ultima chiamata Gasperini...

Temi più discussi: Gazzetta – Binotto: Per il Bologna è l’ultima chiamata; Il Bologna si gioca tutta la stagione nell’Euroderby con la Roma: 25mila tifosi al Dall’Ara; Intensità e voglia di superarsi: così Bologna e Roma ci hanno offerto uno spettacolo europeo; Verso Bologna-Roma, Binotto: Rossoblù tornino compatti. Bernardeschi un valore aggiunto.

Binotto: Per il Bologna con la Roma è l'ultima chiamata. Riproporrei OdgaardJonatan Binotto, ex centrocampista del Bologna, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno antecedente al match di Europa League. tuttomercatoweb.com

Verso Roma-Bologna, ricercando certezzeIeri la ripresa e il primo allenamento in vista del ritorno degli ottavi di Europa League. Attese oggi informazioni sull’infortunio di Celik. Gasp può ritrovare il trio Mancini-Ndicka-Hermoso ... ilromanista.eu

Europa League - Kovacs arbitrerà Roma-Bologna, bilancio positivo con il ricordo di Tirana #ASRoma x.com

Rassegna Stampa - Contro il Sassuolo, il tecnico ha visto un Bologna in linea con le sue idee di gioco e giovedì a Roma potrebbe riconfermare il 4-2-3-1 con Odgaard sulla trequarti - facebook.com facebook