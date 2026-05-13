Roma aritmeticamente in Europa League | Malen riscattato

Dopo la sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l’Inter, la Roma è certa di partecipare almeno all’Europa League. Nelle ultime ore, l’attaccante olandese è stato ufficialmente riscattato e diventa un calciatore giallorosso a titolo definitivo. La qualificazione aritmetica alla competizione europea si aggiunge alla notizia del trasferimento, che completa il quadro delle operazioni di mercato della squadra.

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L’attaccante olandese diventa un calciatore giallorosso a titolo definitivo Grazie alla sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l’ Inter,la Roma da questa sera è aritmeticamente qualificata almeno in Europa League. Un dettaglio che avrà delle ripercussioni anche sul calciomercato giallorosso. (Ansa Foto) – calciomercato.it La qualificazione al’EL ha fatto infatti scattare una delle condizioni necessarie per l’obbligo di riscatto di Donyell Malen, che diventerà così un calciatore dei giallorossi a titolo definitivo. L’altra condizione prevedeva almeno il 50% delle presenze da 35 minuti in su ed è stata raggiunta con ampio anticipo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma aritmeticamente in Europa League: Malen riscattato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma Midtjylland 2-1 2025 UEFA Europa League Curva Sud in delirio Notizie correlate Roma, Emery promuove Malen: “Verrà riscattato”Il futuro di Donyell Malen sembra ormai colorarsi definitivamente di giallorosso, lontano dai campi della Premier League che lo avevano visto... Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos’è successo in Europa League(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo. Temi più discussi: Il Napoli si qualifica in Champions League se… Le combinazioni; Il Como è aritmeticamente qualificato a una coppa europea; Milan almeno in Europa League? Deve tifare Inter; Bologna, l’aritmetica che tiene ancora in piedi l’improbabile ipotesi Europa. Con la vittoria dell'Inter: -Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como ALMENO giocheranno l'Europa League il prossimo anno. -Atalanta e Bologna si giocheranno la Conference con i nerazzurri grandi favoriti: se dovessero anche perdere con un gol di scarto dom x.com La Lazio perde la Coppa Italia, la Roma aritmeticamente in Europa League. E scatta l'obbligo di acquisto per MalenCon il raggiungimento dell’obiettivo europeo, infatti, per il club giallorosso diventa obbligatorio il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dall’ Aston Villa. La Roma dovrà quindi versare 25 ... corrieredellosport.it La Roma è aritmeticamente in Europa League: scattato l'obbligo di riscatto di MalenL'olandese diventa a tutti gli effetti un calciatore giallorosso dopo l'approdo nella Capitale a gennaio in prestito con obbligo di riscatto condizionato ... msn.com