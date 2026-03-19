Roma-Bologna rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty Cos’è successo in Europa League

Nel secondo tempo di Roma-Bologna, durante gli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico, Malen ha segnato un rigore. I giallorossi hanno poi chiesto un altro penalty, ma la decisione non è stata concessa. La partita si è svolta giovedì 19 marzo e ha visto diverse azioni concitate sul campo. La tensione si è mantenuta alta fino al fischio finale, con diverse proteste da parte della squadra di casa.

(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo. Dopo il gol dell'1-3 di Castro, i giallorossi hanno un contraccolpo ma rientrano in partita grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro al 68' per un fallo in area di Freuler. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Roma trascinata (ancora) da Malen: i tre passaggi chiave dopo il pareggio di Bologna in Europa League. Da cosa ripartono i giallorossiCalciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Calciomercato Serie A: il Barcellona... Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo(Adnkronos) – Episodio da moviola e che si prepara a far discutere nel post-partita di Roma-Sassuolo, sfida di Serie A di oggi, sabato 10 gennaio. Aggiornamenti e notizie su Roma Bologna rigore segnato da Malen ma... Temi più discussi: Dal rigore col Genoa al goal col Bologna in Europa League: la rivincita di Pellegrini fa sorridere la Roma; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Lazio batte il Milan. Ok Como, Genoa, Pisa e Bologna. VIDEO; Gasperini scivola sui gradini al Dall’Ara, poi scherza: Era rigore netto…. DIRETTA ROMA BOLOGNA (RISULTATO 2-3): L’OLANDESE ACCORCIA SU RIGORE!Europa League, Diretta Roma Bologna, streaming video tv: dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara, il ritorno andrà in scena all'Olimpico (19 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Roma-Bologna 1-2 | Berna su rigore, che 1° tempo! Rowe-Ndicka gol, Kone | OneFootballSi torna in campo dal 1-1 del Dall'Ara di sette giorni fa, con Roma e Bologna chiamate a esporsi e giocarsi il match per approdare ai quarti di finale. Lo spettacolo è assicurato. La Roma reagisce ... onefootball.com Europa League, Roma-Bologna 1-2 dopo 45’: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ott - facebook.com facebook Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com