Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, con la madre e il cucciolo immortalati in una foto di Massimiliano Di Giovanni. La scena mostra la madre e il piccolo nel loro spazio, e l’immagine è conservata nell’archivio del parco. Il nuovo nato si aggiunge agli altri animali presenti nel luogo, che ospita diverse specie.

La mamma canguro con il suo piccolo, recentemente nato al Bioparco di Roma, è protagonista di una dolce immagine realizzata da Massimiliano Di Giovanni, conservata nell’archivio del Bioparco. Questo scatto cattura l’essenza della vita selvaggia e la bellezza della natura, offrendo uno sguardo ravvicinato su una delle specie più affascinanti del nostro pianeta. Un Momento di Natura al Bioparco di Roma. Il Bioparco di Roma continua a essere un luogo privilegiato per gli amanti degli animali e della natura. La nascita di un nuovo cucciolo è sempre un evento speciale, che attira l’attenzione di visitatori e appassionati. La mamma canguro, con il suo piccolo, rappresenta un simbolo di speranza e continuità per la fauna selvatica.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: al Bioparco e’ nato un canguro di Bennett

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Fiocco al Bioparco di Roma: nato un cucciolo di canguro di Bennett

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