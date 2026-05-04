Roma al Bioparco è nato un canguro di Bennett | il cucciolo si affaccia dal marsupio

Al Bioparco di Roma è nato un cucciolo di canguro di Bennett, considerato tra i più piccoli della specie. Il cucciolo si trova nel marsupio della madre e si mostra mentre si affaccia dall’apertura. La nascita è avvenuta recentemente e il piccolo è stato osservato in questa fase di crescita. La struttura si occupa di prendersi cura degli animali e di monitorare i nuovi nati.

Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare. “Ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – che è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese. È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fiocco al Bioparco di Roma: nato un cucciolo di canguro di Bennett

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