Roma | a Guidonia Montecelio sequestrati circa 30 mila litri di gasolio di contrabbando

Le forze di polizia di Roma hanno sequestrato circa 30 mila litri di gasolio di contrabbando a Guidonia Montecelio. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale. Il materiale è stato confiscato durante un intervento mirato a contrastare il traffico illecito di carburanti. La scoperta si inserisce in un’attività più ampia di controllo delle attività illecite nel settore.

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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno effettuato un’importante operazione di sequestro, confiscando circa 30.000 litri di gasolio che risultavano privi della necessaria documentazione di accompagnamento. L’intervento è avvenuto presso il casello autostradale di Guidonia Montecelio. Operazione contro l’evasione fiscale. L’operazione è stata attivata a seguito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria, mirati a contrastare gli illeciti nel settore delle accise e a verificare la corretta applicazione della disciplina dei prezzi dei carburanti. Il carico di gasolio, trasportato su un autoarticolato, era stato fraudolentemente dichiarato come “liquido anticorrosivo”.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: a Guidonia Montecelio sequestrati circa 30 mila litri di gasolio di contrabbando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma: sequestrati 26.000 litri gasolio di contrabbando, pronto per mercato della CapitaleI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria disposta dal Corpo,... Carburante alle stelle: sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti ai distributori di RomaMentre il prezzo del carburante continua a salire a causa delle tensioni internazionali sui mercati energetici, qualcuno aveva già fiutato l’affare. Temi più discussi: Guidonia: trovato in fin di vita fuori dalla sua abitazione, muore 58enne; Tragedia a Guidonia: uomo trovato privo di sensi davanti casa, muore in ospedale; Scheda Guidonia - Allievi Provinciali U16 Roma - Girone G Lazio; Guidonia Montecelio. 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando stipate in un tir e un capannone in zona Setteville. La GdF li sequestra e arresta 6 persone. #GdiF #Roma corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Arrestate due persone. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com Basta ral di fantasia reddit GdiF ROMA: a Guidonia Montecelio sequestrati circa 30mila litri di gasolio di contrabbandoI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno proceduto al sequestro di circa 30.000 litri di gasolio privi della prevista documentazione di accompagnamento, intercettati ... newtuscia.it Roma, sequestrati 30mila litri di gasolio di contrabbando a GuidoniaLa Guardia di Finanza ha fermato un autoarticolato al casello autostradale. Il carburante viaggiava senza i documenti previsti ... affaritaliani.it