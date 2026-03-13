Roma | sequestrati 26.000 litri gasolio di contrabbando pronto per mercato della Capitale

Le forze di polizia di Roma hanno sequestrato 26.000 litri di gasolio di contrabbando, scoperti durante controlli mirati nel territorio. Il carburante, destinato al mercato cittadino, era stato trasportato senza documenti e autorizzazioni ufficiali. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto alle illecite pratiche legate alla distribuzione di carburanti illegali.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria disposta dal Corpo, hanno recentemente intercettato un ingente carico di carburante illecito destinato al mercato della Capitale. Questa operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, si è svolta nei pressi di Capena ed è scaturita dal controllo di un autoarticolato con targa straniera. Scoperta di Carburante Illecito. Nonostante la documentazione fiscale esibita e la lettera di vettura internazionale (Cmr) – il documento che certifica legalmente la tipologia e la destinazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

