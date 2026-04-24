Sinner mette la freccia | è lui il re dei premi ATP nel 2026

Jannik Sinner ha raggiunto la prima posizione nella classifica ATP Prize Money del 2026, che totale i premi vinti nei tornei ufficiali senza includere sponsorizzazioni o altre entrate. L’azzurro ha superato gli altri giocatori in questa graduatoria, consolidando il suo ruolo nel circuito professionistico. La classifica si basa esclusivamente sui premi monetari ottenuti durante la stagione in corso.

Jannik Sinner non si prende soltanto la scena in campo, ma anche quella economica. L’azzurro è balzato al comando dell’ATP Prize Money stagionale, la graduatoria ufficiale che somma i premi conquistati torneo dopo torneo, senza considerare sponsor o introiti extra. Il sorpasso su Carlos Alcaraz è maturato grazie all’assegno garantito dalla partecipazione al Masters 1000 di Madrid, che ha permesso all’italiano di salire oltre quota 4,4 milioni di dollari guadagnati nel 2026. Il dato economico è il riflesso perfetto del rendimento stagionale. Fin qui Sinner ha costruito il suo primato grazie a una stagione pesantissima, impreziosita dai trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, oltre alla semifinale raggiunti agli Australian Open.🔗 Leggi su Sportface.it

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