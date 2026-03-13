Esplode un forno fumo e fiamme in azienda | 5 operai feriti

Questa mattina, alla Planichem di Zocco di Erbusco, si è verificato un incidente che ha coinvolto un forno: si sono sprigionate fumo e fiamme, causando cinque operai feriti. L'azienda, specializzata nella produzione di lastre e guarnizioni plastiche, ha subito l'intervento dei soccorritori. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Attimi di grande tensione questa mattina, venerdì 13 marzo, alla Planichem di Zocco di Erbusco, azienda che progetta e produce lastre e guarnizioni plastiche. Poco prima delle 7, un grave incidente ha coinvolto cinque operai che sono rimasti feriti. Dalle prime ricostruzioni, sembra che all’interno dello stabilimento si sia verificata l’esplosione di un forno, per cause ancora in fase di accertamento, provocando fumo, fiamme e una fuga di sostanze chimiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante una fase di lavorazione di sostanze a base di ammonio all’interno dell’impianto. L’allarme è stato immediato e sono state prontamente attivate tutte le procedure di sicurezza previste per gestire emergenze di questo tipo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Esplode un forno in un’azienda chimica nel Bresciano: feriti 5 operai, uno è grave Incendio a Mariglianella, a fuoco azienda di tessuti. Due operai escono incolumi dalle fiammeUn rogo si è sviluppato in una azienda tessile di Marigliano (Napoli); sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco.