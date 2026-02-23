Scooter elettrici illegali la Consulta della bicicletta scrive al prefetto | Sono un pericolo costante urgenti più controlli

La presenza di scooter elettrici modificati in bici, che superano i 25 kmh e mancano di targa, crea preoccupazione tra gli esperti di mobilità. La Consulta della bicicletta ha scritto al prefetto per chiedere interventi più severi, evidenziando il rischio di incidenti e l’assenza di controlli efficaci. Le modifiche illegali di alcune bici elettriche aumentano la pericolosità sulle strade, rendendo urgente un’azione più decisa da parte delle autorità.

L'organo consultivo istituito dal Comune chiede interventi interforze e postazioni fisse in alcuni punti della città. "Palermo è invasa, soprattutto nelle aree pedonali" Sembrano in regola. In realtà sono bici elettriche modificate fino a diventare dei piccoli scooter, senza targa e assicurazione e superano il limite di 25 km orari consentito dal Codice della strada. A Palermo il fenomeno è sempre più diffuso, e così cresce la richiesta di controlli. Nei mesi scorsi oltre 2 mila firme sono state raccolte con l'obiettivo di accendere i riflettori sul tema e sollecitare le istituzioni a prendere provvedimenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

