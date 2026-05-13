Roccasecca violenze e auto danneggiate in centro | scatta il Daspo urbano per un 26enne

A Roccasecca un ventiseienne è stato colpito dal Daspo urbano dopo aver partecipato a diversi episodi di microcriminalità e comportamenti violenti nel centro cittadino. Le autorità hanno rilevato atti di danneggiamento di auto e comportamenti aggressivi da parte dell’uomo, che sono stati documentati nel corso di recenti controlli. La misura si aggiunge alle azioni di contrasto contro comportamenti che disturbano la quiete pubblica.

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