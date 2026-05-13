Roccasecca violenze e auto danneggiate in centro | scatta il Daspo urbano per un 26enne
A Roccasecca un ventiseienne è stato colpito dal Daspo urbano dopo aver partecipato a diversi episodi di microcriminalità e comportamenti violenti nel centro cittadino. Le autorità hanno rilevato atti di danneggiamento di auto e comportamenti aggressivi da parte dell’uomo, che sono stati documentati nel corso di recenti controlli. La misura si aggiunge alle azioni di contrasto contro comportamenti che disturbano la quiete pubblica.
Una serie di episodi di microcriminalità e intemperanze nel centro cittadino ha portato all'emissione di un Daspo urbano nei confronti di un ventiseienne residente a Roccasecca. Nella giornata odierna, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato al giovane il provvedimento preventivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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