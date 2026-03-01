Roccasecca notte di follia tra auto danneggiate e minacce | 26enne in struttura riabilitativa

Nelle ultime ore a Roccasecca, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento di misura di sicurezza provvisoria nei confronti di un uomo di 26 anni. La notte precedente si è verificata una serie di danni a diverse auto e sono state rivolte minacce, eventi che hanno coinvolto la stessa persona. La situazione si è svolta tra danni materiali e comportamenti aggressivi.

Nelle scorse ore, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca hanno dato esecuzione a un provvedimento di misura di sicurezza provvisoria nei confronti di un ventiseienne del posto. Il giovane risulta gravemente indiziato per i reati di danneggiamento aggravato, minacce e violazione di.