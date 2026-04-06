Parma due nuovi punti di riferimento per la comunità accademica

A Parma sono stati aperti due nuovi punti di riferimento dedicati alla comunità accademica. Questi spazi sono stati creati dall’Università di Parma per offrire supporto e assistenza a studentesse, studenti e al personale universitario. La loro istituzione fa parte di un insieme di iniziative volte a migliorare l’esperienza e i servizi offerti all’interno del campus. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo concreto per rafforzare il rapporto tra l’ateneo e chi lo frequenta quotidianamente.

Io sportello di assistenza sociale 'Unipr Social Work' e lo sportello 'Giovani Caregiver' di Ateneo, inaugurati nel Chiostro del Plesso D’Azeglio Due nuovi punti di riferimento per la comunità accademica, due nuovi tasselli del mosaico di azioni con cui l’Università di Parma cerca di stare vicino a studentesse, studenti e personale, in un’ottica di affiancamento e di accompagnamento. Vanno visti in questa chiave lo sportello di assistenza sociale 'Unipr Social Work' e lo sportello 'Giovani Caregiver' di Ateneo, inaugurati nel Chiostro del Plesso D’Azeglio con interventi del Rettore Paolo Martelli,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it L'Università di Parma consolida la cooperazione accademica con Capo VerdeLa missione del laboratorio del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale per rafforzare il ruolo degli atenei nelle sfide legate alla... La Casa di Comunità ora è realtà. Lavori conclusi dopo due anni: "Punto di riferimento per i cittadini"Dopo Bollate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano e Corsico, anche a Lainate la Casa di Comunità è diventata realtà. Argomenti più discussi: Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Parma, un punto all'Olimpico; Parma, Valenti: Due punti persi. Pareggio che ci avvicina alla salvezza; Un tempo a testa, il Parma strappa un punto alla Lazio. Parma, Cuesta: I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti di forzaCarlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: Molto bene, sono pronti per ... tuttomercatoweb.com Tra gite di un giorno, weekend e tour più ampi: Parma scelta di molti nel periodo pasquale, secondo il servizio di 12 Tg Parma facebook Traffico intenso verso Milano: code a tratti in A1 tra Parma e Fidenza (fino a Lodi), disagi anche in Autocisa x.com