Rocca accelera sulla sanità | Più medicina del territorio per svuotare i Pronto soccorso e contratto unico contro la fuga di sanitari

Il ministro della salute ha annunciato un'accelerazione delle iniziative nel settore sanitario, con l'obiettivo di aumentare i servizi di medicina territoriale e ridurre il carico sui pronto soccorso. Durante l'evento dedicato alla presentazione del nuovo centro per il trattamento dei tumori, sono stati inoltre illustrati i dettagli di un contratto unico destinato a trattenere i professionisti sanitari nel sistema pubblico.

In occasione della presentazione del Comprehensive Cancer Center ( CCC ) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS sono stati diversi i punti affrontati dal Presidente Francesco Rocca – e che Italpress riporta nel dettaglio – riguardo alle sfide da raggiungere nel campo sanitario. A cominciare dal “DM 77 e la medicina del territorio “, per i quali, « se dovessimo mettere tutto a terra in maniera ottimale sicuramente la pressione sui Pronto Soccorso diminuirà. Mentre invece ci sarà una reale presa in carico a domicilio dei pazienti ». Sanità, Rocca accelera e ingrana il turbo. Non solo. Un’altra sfida sostenuta da Rocca – e di cui dà conto Italpress – riguarda il contratto unico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rocca accelera sulla sanità: “Più medicina del territorio per svuotare i Pronto soccorso e contratto unico contro la fuga di sanitari” Tutto quello che riguarda Rocca accelera Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Sanità Umbria, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in...