Robots & kids | talk tra sport e tecnologie innovative nel centro storico di Pisa per l’anteprima del Festival della robotica ' Franco Mosca'

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Countdown per l’inaugurazione della sesta edizione del Festival della Robotica “Franco Mosca”, la tre giorni di incontri, laboratori didattici, giochi, sport, dimostrazioni e spettacoli dedicata alle tecnologie per la disabilità in età evolutiva, che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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