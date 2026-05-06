torna nel cuore di napoli lo sport kids festival

Sabato 16 maggio si terrà nel centro di Napoli la terza edizione dello Sport Kids Festival, che si svolgerà in piazza Municipio. L’evento coinvolgerà bambini e famiglie con attività sportive e giochi dedicati ai più piccoli. La manifestazione, che si ripete annualmente, ha come obiettivo quello di promuovere uno stile di vita attivo tra i giovani. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è previsto nel pomeriggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Terza edizione dello Sport Kids Festival, sabato 16 maggio in piazza Municipio. Oggi la presentazione a Palazzo San Giacomo con l’assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa, Tommaso Conte e Rossella Montagna della Polisportiva One Line. Ha moderato l’incontro la giornalista Veronica Caprio. “Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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