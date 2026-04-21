Anteprima sul futuro Tecnologie innovative e aree sperimentali Macfrut anticipa i tempi

Durante l'evento, sono stati presentati nuovi sviluppi nel settore agricolo, con un'attenzione particolare alle tecnologie innovative e alle pratiche sostenibili. Sono stati mostrati campi prova dedicati alla sperimentazione di metodi per migliorare la produzione di frutta e verdura, con focus su risparmio idrico ed energetico. Le anteprime anticipano le tendenze che potrebbero influenzare il futuro dell'agricoltura.

Tecnologie innovative, sostenibilità, risparmio idrico ed energetico, campi prova sperimentali per frutta e verdura. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati in una serie di eventi dedicati in occasione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre a partire da oggi e fino a giovedì 23 aprile. Nelle due aree dinamiche presenti nei padiglioni di Rimini Fiera l’ innovazione sarà la protagonista assoluta tra intelligenza artificiale applicata in campo, macchine agricole di nuova generazione, soluzioni tecnologiche per un’ agricoltura sostenibile con minore fabbisogno di manodopera. Nell’area Pre-Harvest un doppio campo prova su un’area di 2.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anteprima sul futuro. Tecnologie innovative e aree sperimentali. Macfrut anticipa i tempi Notizie correlate Cupra Tribe Edition debutta tra design sostenibile e tecnologie innovativeDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Con la gamma Tribe Edition abbiamo compiuto... Energia, Von der Leyen: 200 milioni di euro per tecnologie nucleari innovative“Dobbiamo mobilitare gli investimenti e oggi posso annunciare che creeremo una garanzia da 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti in... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Anteprima sul futuro. Tecnologie innovative e aree sperimentali. Macfrut anticipa i tempi; Alla tecnologia serve il contatto umano. Il CES di La Vegas lo troverà a Milano; Zeekr alla Milano Design Week con The Art of Connection; Presentata a Roma MIDA 90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze celebra novant’anni di storia e innovazione. Siamo all’anteprima di Michael, il nuovo film di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson. Grazie @UniversalPicsIt per l’invito! x.com DOMANI, Martedì 21 in ANTEPRIMA e da Giovedì 23 in programmazione "LA PIÙ PICCOLA" di Hafsia Herzi Una famiglia francese di origine algerine, tre figlie e un viaggio interiore da raccontare. Quello di Fatima, la più piccola, che attraversa i suoi diciassett - facebook.com facebook