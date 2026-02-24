Dal 2027 addio plastica | portate i vostri contenitori al ristorante

La decisione di vietare la plastica nei ristoranti europei dal 2027 deriva dalla crescente preoccupazione per l'inquinamento ambientale. Ora, i clienti potranno usare i propri contenitori riutilizzabili per il cibo da asporto, riducendo i rifiuti di plastica monouso. Questa misura mira a promuovere pratiche più sostenibili nei locali pubblici e a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di limitare l'uso della plastica. Molti esercizi stanno già preparando le attrezzature per questa novità.

Dal 2027, i consumatori europei potranno portare i propri contenitori per il cibo d’asporto nei bar e ristoranti. La nuova normativa UE sugli imballaggi, entrata in vigore lo scorso febbraio, rivoluzionerà le abitudini di milioni di persone con l’obiettivo di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti. Il regolamento, pubblicato nella Ufficiale dell’Unione europea lo scorso gennaio, impone agli esercizi commerciali di accettare contenitori personali per alimenti e bevande, senza applicare condizioni svantaggiose. La sfida ambientale è enorme: secondo i dati UE, il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate nell’Unione sono destinate al packaging, che rappresenta il 36% dei rifiuti solidi urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Portate i vostri animali a benedire"Domani si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, con la tradizionale benedizione degli animali.

Come si puliscono (davvero) i contenitori di plastica per il cibo?Per mantenere i contenitori di plastica per il cibo puliti e igienici, è importante seguire procedure corrette.

Argomenti correlati

Stiamo sottovalutando i danni da plastica (dai tumori ai problemi di fertilità): medici italiani lanciano una campagna per prevenirli; Carlo Conti conferma l'addio a Sanremo: Dopo il 2026 passo la mano, è pronto Stefano De Martino.

Plastica, addio: arriva l’alternativa biodegradabile che diventa più forte a contatto con l’acquaIspirata alla chitina degli insetti, questa bioplastica non teme l'umidità, ma la sfrutta per diventare più resistente ... repubblica.it

Stiamo sottovalutando i danni da plastica (dai tumori ai problemi di fertilità): medici italiani lanciano una campagna per prevenirliUn vasto fronte di medici italiani ha dato vita alla Campagna Nazionale per la Prevenzione dei Danni da Plastica per la Salute. greenme.it

Plastica, addio: arriva l’alternativa biodegradabile che diventa più forte a contatto con l’acqua - la Repubblica x.com

Savigliano: l’asilo nido comunale dice addio alla plastica - facebook.com facebook