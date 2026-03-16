Robert Pattinson ha ricevuto l'Oscar 2026 nella categoria dell’orologio più bello, grazie a un modello di Jaeger-LeCoultre in oro. L’attore, mai nominato in ambito cinematografico, si è distinto per aver vinto questa particolare premiazione. La cerimonia si è svolta senza altre assegnazioni ufficiali legate al mondo degli orologi. La statuetta è stata consegnata durante la manifestazione di quest’anno.

Mai nominato agli Oscar, Robert Pattinson si è assicurato il premio supremo di quest'anno. quello degli orologi. Mentre le luci brillano su Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e Wagner Moura, tutti candidati all'Oscar come miglior attore, il 39enne attore inglese non ha avuto bisogno di un ruolo cinematografico importante per lasciare il segno sul red carpet della cerimonia hollywoodiana. Robert Pattinson imita Daniel Craig. Semplicemente, Robert Pattinson sembra indossare un orologio che non esiste. Lo abbiamo già visto con degli orologi Chanel J12, dei Rolex President, dei Cartier Tank Must. Ma in questo caso, è impossibile trovare il riferimento negli orologi attualmente in commercio o negli archivi d'epoca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosce

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