In una recente intervista, l’attore ha condiviso la sua opinione sul personaggio di Batman, sottolineando il ruolo che ritiene abbia nel mondo dei supereroi. Ha spiegato le ragioni per cui considera Batman il più importante di tutti, facendo riferimento alle caratteristiche e alle sfide che il personaggio affronta. La discussione si è concentrata sul suo prossimo impegno nel interpretare il supereroe in un nuovo film.

Nel corso di una recente intervista, l'attore ha detto la sua sul supereroe di cui riprenderà i panni quest'anno per cominciare le riprese del sequel di The Batman Le riprese di The Batman Part II inizieranno a Londra quest'estate e, quando potremo finalmente sederci a guardare il sequel, saranno trascorsi più di cinque anni dall'uscita di The Batman nel 2022. La speranza è che il tanto atteso seguito di Matt Reeves valga l'attesa, anche se, a giudicare sia dal primo capitolo che da The Penguin, il regista ha in serbo per noi qualcosa di speciale. Nel frattempo, Robert Pattinson ha parlato ancora del Cavaliere Oscuro, definendolo "il nonno dei supereroi e il più rilevante e importante". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Pattinson: “Vi spiego perché Batman è il supereroe più importante di tutti"

The Batman 2, Robert Pattinson anticipa un sequel diverso: "Ci saranno svolte radicali"Robert Pattinson rivela che The Batman Part 2 sarà profondamente diverso dal primo film, con scelte narrative audaci e una sceneggiatura complessa,...

Leggi anche: The Batman 2: Robert Pattinson rompe il silenzio definendo il sequel “pazzesco”!

SYNOPSIS LEAKED! He-Man, BATMAN ANNOUNCEMENT, TOBEY MAGUIRE IN SPIDER-MAN 4, AVENGERS DOOMSDAY

Robert Pattinson: Vi spiego perché Batman è il supereroe più importante di tuttiNel corso di una recente intervista, l'attore ha detto la sua sul supereroe di cui riprenderà i panni quest'anno per cominciare le riprese del sequel di The Batman ... movieplayer.it

Twilight: quando Robert Pattinson era troppo emo e stava per essere licenziatoA tre settimane dall'uscita di The Batman, Robert Pattinson racconta del giorno in cui, durante le riprese di Twilight, ha rischiato davvero di essere cacciato dal set. Cosa era successo? Il 3 marzo ... comingsoon.it