Oggi si celebra il 51° compleanno di Fabrizio Moro, cantautore italiano noto per le sue canzoni e la sua carriera musicale. Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile in edicola, è pubblicato anche il tema natale di Moro, che indica il suo segno zodiacale dell'Ariete e una personalità considerata anticonformista. Il fascicolo si concentra su alcuni aspetti della sua vita e delle sue caratteristiche personali.

Nel nuovo numero di Novella 2000 in edicola c’è anche il tema natale di Moro: segno dell’Ariete e una personalità anticonformista. Fabrizio Moro compie oggi, 9 aprile 2026, 51 anni e il suo tema natale delinea una personalità notturna, incline all’ascolto interiore e alla conoscenza dell’inconscio e delle emozioni più profonde. Audace e ribelle, con un tocco anticonformista che conquista, Fabrizio esprime il fuoco della passione arietina — da cui deriva gran parte della sua vitalità — nei brani che canta e compone. Il suo segno dell’Ariete non accoglie soltanto il Sole natale, ma anche la forza di Giove e di Mercurio, che rendono la sua scrittura decisamente incisiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fabrizio Moro compie 51 anni, il quadro astrale di Joss per il suo compleanno

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