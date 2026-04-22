Ambra spegne 49 candeline | il quadro astrale di Joss per il suo compleanno

Ambra Angiolini compie 49 anni e, in occasione del suo compleanno, il magazine Novella 2000 ha pubblicato un articolo dedicato al suo quadro astrale. La rubrica, che si concentra sulle posizioni planetarie e sugli aspetti astrologici, analizza le caratteristiche e le influenze delle stelle sulla vita e sulla personalità dell’attrice. Il testo si concentra esclusivamente sui dati astrologici, senza inserire commenti o interpretazioni personali.

L’ex di Non è la Rai compie 49 anni e sul cartaceo di Novella 2000, Joss ha fatto il suo quadro astrale: cosa dicono le stelle su Ambra Angiolini. Ambra Angiolini ha trovato l’amore. È recentemente uscita allo scoperto, regalando agli appassionati di gossip uno scatto che la ritrae mentre bacia il CEO di Warner Music Group, Pico Cibelli. Complice questo Giove in Cancro e il transito di Marte in Pesci, che sembrano averle donato un amore travolgente. In fondo, Ambra Angiolini è “nata con la camicia” e anche le stelle lo confermano. Classe 1977 (Toro con ascendente Leone), è contraddistinta da forti doti di introspezione, pur essendosi presentata agli esordi come una figura leggera e un po’ snob nella nota trasmissione Non è la Rai.🔗 Leggi su Novella2000.it

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