Rixi | Senza logistica non esiste industria

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esponente del governo ha sottolineato che la logistica è fondamentale per il funzionamento dell'industria e dei mercati. Ha spiegato che questa attività costituisce il sistema nervoso e arterioso del settore industriale italiano, che si posiziona come il secondo più grande in Europa e tra i più significativi nel mondo. La dichiarazione evidenzia il ruolo centrale della logistica per il mantenimento e lo sviluppo del comparto produttivo nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – "Senza logistica non esiste industria, né esistono mercati. Essa rappresenta il sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana, che resta la seconda a livello continentale e uno dei sistemi manifatturieri più importanti a livello mondiale. Per noi, dunque, è fondamentale parlare di ferro e di gomma. ". Questo quanto detto da Edoardo Rixi, viceministro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trasporti: Rixi (Lega), ‘'logistica sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana'

Video Trasporti: Rixi (Lega), ‘'logistica sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana'

Notizie correlate

Leggi anche: LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): "Con Alis comunanza di intenti su logistica e industria"

Piemonte, il futuro tra logistica e industria: il vertice ad AlessandriaLunedì 13 aprile, l’Hotel Al Mulino di San Michele di Alessandria ospiterà la seconda tappa della Staffetta Cisl, un tour itinerante che mira a...

rixi senza logistica nonRixi, in preparazione incontro a Palazzo Chigi con settore autotrasportoE' in preparazione un incontrocon l'autotrasporto a Palazzo Chigi al fine di individuaredelle misure che consentano di traghettare il 2026 mettendo insicurezza i bilanci delle aziende ma soprattutto ... ansa.it

rixi senza logistica nonRixi: L’Italia è un paese che deve investire di più sul mare per crescere e competere nel mondoIl mare come leva strategica per il futuro del Paese, la necessità di fare sistema tra porti, imprese e istituzioni, e una riforma della governance portuale capace di proiettare l’Italia nel Mediterra ... telenord.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web