Rixi | Senza logistica non esiste industria
Un esponente del governo ha sottolineato che la logistica è fondamentale per il funzionamento dell'industria e dei mercati. Ha spiegato che questa attività costituisce il sistema nervoso e arterioso del settore industriale italiano, che si posiziona come il secondo più grande in Europa e tra i più significativi nel mondo. La dichiarazione evidenzia il ruolo centrale della logistica per il mantenimento e lo sviluppo del comparto produttivo nazionale.
(Adnkronos) – "Senza logistica non esiste industria, né esistono mercati. Essa rappresenta il sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana, che resta la seconda a livello continentale e uno dei sistemi manifatturieri più importanti a livello mondiale. Per noi, dunque, è fondamentale parlare di ferro e di gomma. ". Questo quanto detto da Edoardo Rixi, viceministro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Trasporti: Rixi (Lega), ‘'logistica sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana'
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