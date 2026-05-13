Rixi | Senza logistica non esiste industria

Un esponente del governo ha sottolineato che la logistica è fondamentale per il funzionamento dell'industria e dei mercati. Ha spiegato che questa attività costituisce il sistema nervoso e arterioso del settore industriale italiano, che si posiziona come il secondo più grande in Europa e tra i più significativi nel mondo. La dichiarazione evidenzia il ruolo centrale della logistica per il mantenimento e lo sviluppo del comparto produttivo nazionale.

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