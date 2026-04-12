Lunedì 13 aprile, l’Hotel Al Mulino di San Michele di Alessandria ospiterà la seconda tappa della Staffetta Cisl, un tour che si propone di elaborare un piano per lo sviluppo del Piemonte. L’evento si concentra sui settori della logistica e dell’industria, coinvolgendo rappresentanti locali e regionali. La riunione si inserisce in un percorso più ampio di confronto tra le parti interessate per definire le priorità future della regione.

Lunedì 13 aprile, l’Hotel Al Mulino di San Michele di Alessandria ospiterà la seconda tappa della Staffetta Cisl, un tour itinerante che mira a definire un programma concreto per lo sviluppo del Piemonte. L’incontro, denominato Territori in Dialogo, vedrà protagonisti attori istituzionali ed economici impegnati nel confronto sulle potenzialità delle province di Alessandria e Asti. Un tavolo tecnico tra logistica, industria e ricerca. I lavori inizieranno con un intervento congiunto del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, e dell’economista Mauro Zangola. Successivamente, la discussione passerà sotto la direzione di Cristina Maccari, segretaria della Cisl Piemonte, che coordinerà una tavola rotonda di alto profilo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, il futuro tra logistica e industria: il vertice ad Alessandria

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Il futuro di Lecco tra industria e turismoMartedì 14 aprile, alle ore 20:45, presso la Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Il futuro di Lecco:...