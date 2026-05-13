Rivoluzione dell’IA | ad Arezzo un confronto tra imprese e professionisti

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Arezzo si è tenuto un incontro dedicato alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei settori produttivi. La serata ha visto la partecipazione di imprese e professionisti che hanno discusso delle potenzialità e delle sfide legate all’utilizzo di questa tecnologia. L’evento si è concentrato su aspetti pratici e sulle esperienze di chi sta sperimentando l’introduzione dell’IA nelle attività quotidiane.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Una serata di studio sull e applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei settori produttivi. L’appuntamento, dal titolo “Rivoluzione dell’IA”, è fissato per le 18.15 di giovedì 14 maggio al ristorante Doccia alle porte di Arezzo che ospiterà un confronto tra programmatori, professionisti e imprenditori per approfondire le più evolute soluzioni digitali al servizio di trasporti, turismo, stampa 3D e manifattura. L’incontro, a partecipazione gratuita, è organizzato dall’azienda aretina Sintra insieme alla community Tech Italia Tuscany, andando a proporre un’occasione di approfondimento e networking dedicata ai casi d’uso concreti dell’intelligenza artificiale per mostrare come questa tecnologia stia già trasformando processi produttivi, esperienze dell’utente e modelli di business in numerosi ambiti operativi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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