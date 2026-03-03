Legge di Bilancio confronto tecnico tra professionisti e imprese in Confesercenti

Lunedì 2 marzo si è svolto un seminario organizzato dall’Ugdcec di Piacenza e Confesercenti Piacenza, dedicato all’analisi della Legge di Bilancio 2026. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e imprese, che hanno approfondito i contenuti e le possibili implicazioni della legge. Durante l’incontro, sono stati affrontati vari aspetti tecnici collegati alla normativa e alle sue applicazioni pratiche.

🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Imprese di famiglia tra continuità e valori: le holding al centro di un confronto tra professionistiL'iniziativa ha visto una partecipazione numerosa di professionisti e imprenditori del territorio, a conferma del forte interesse verso i temi della...