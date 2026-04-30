Salerno mare vietato | stop ai bagni in 7 zone della costa

A Salerno sono state interdette le attività di balneazione in sette zone della costa a causa della qualità dell'acqua. Il commissario ha disposto il divieto di bagni nell'area est, in particolare nel tratto del Fiume Irno, dove i controlli hanno riscontrato valori non conformi agli standard. La decisione riguarda esclusivamente le zone interessate e resterà in vigore fino a nuove verifiche.

? Cosa sapere Il commissario Panico vieta la balneazione in sette zone della costa di Salerno.. La scarsa qualità dell'acqua blocca i bagni nell'area Est Fiume Irno.. Il commissario straordinario del Comune di Salerno, Panico, ha firmato un’ordinanza che blocca la balneazione in sette tratti della costa locale, segnando un inizio di stagione caratterizzato da restrizioni piuttosto che da tuffi liberi. La decisione colpisce diversi punti strategici del litorale, confermando come alcune criticità storiche del territorio non siano ancora state risolte nonostante l’arrivo dei primi caldi. I punti della costa dove il mare resta interdetto. Le zone colpite dal divieto non riguardano solo piccoli lembi di sabbia, ma segmenti significativi della geografia costiera salernitana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, mare vietato: stop ai bagni in 7 zone della costa Notizie correlate Niente bagni lungo sette chilometri di costa, da Larderia a San Raineri il mare è inquinatoIl commissario straordinario Piero Mattei ha disposto il divieto di balneazione in specifici tratti di mare e di costa del territorio comunale di... Messina: stop al mare in diverse zone, scatta il divieto sanitarioIl commissario straordinario Piero Mattei ha emanato l’ordinanza numero 72 dell’8 aprile 2026, stabilendo restrizioni alla balneazione in diverse... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Salerno, tuffi in sicurezza: due stop e nuove speranze; Sette tratti di mare vietato a Salerno, il commissario Panico ha firmato l'ordinanza. I dettagli nel collegamento con il Mattino di Salerno. Mare inquinato a Salerno. Stop alla balneazione in alcuni tratti di litoraleCon i primi caldi a Salerno ha ufficialmente preso il via la stagione balneare. Proprio negli ultimi giorni, però, il Commissario straordinario del Comune ha firmato una specifica ordinanza che vieta ... ondanews.it Mare inquinato a Salerno, 7 zone off-limits: stop balneazione su 1 km di costaL’estate salernitana parte ufficialmente il primo maggio, ma con una cartina già segnata da sette aree interdette alla balneazione. Il Commissario straordinario del Comune di ... ilmattino.it AIL SALERNO HA DONATO ATTREZZATURE SANITARIE AL REPARTO DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE “TORTORA” DI PAGANI L’AIL Salerno “Marco Tulimieri”, Sezione provinciale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, ha don - facebook.com facebook