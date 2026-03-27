Fiamme al liceo Petrarca | bruciano un computer e un banco evacuata la scuola

Oggi pomeriggio, nel liceo Petrarca, si sono verificati incendi che hanno coinvolto un banco e un computer al secondo piano della sede centrale di via Rossetti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che ora stanno indagando sulle cause dell’incendio. La scuola è stata evacuata in seguito all’accaduto.

È successo nel pomeriggio, quando nella sede di via Rossetti non c'erano più di 30 persone. Si indaga sulle cause Fiamme al liceo Petrarca. I vigili del fuoco indagano sulle ragioni che hanno portato all'incendio, nel pomeriggio di oggi, 17 marzo, di un banco e un computer al secondo piano della sede centrale di via Rossetti. Quando il fumo ha cominciato a invadere le stanze è stato dato l'ordine di evacuazione e circa 30 persone sono uscite dall'edificio: la maggioranza era già andata a casa finite le lezioni. Sul posto per i soccorsi, verso le 16 e 30, le squadre da Opicina e Muggia con un'autobotte e un'autoscala, che hanno spento il fuoco in poco tempo “con un estintore a polvere”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Fiamme al liceo Petrarca: bruciano un computer e un banco, evacuata la scuola Articoli correlati Allarme bomba al Liceo Classico Gian Battista Vico di Napoli: scuola evacuataIn via precauzionale, studenti, docenti e tutto il personale sono stati fatti uscire dall'edificio, che sorge in via Salvator Rosa, nel centro della... Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanitàIl percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i...