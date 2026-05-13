Ritrovato a scuola materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale | evacuato scuola a Genova

A Genova, intorno alle 14, è stato segnalato un materiale esplosivo risalente alla Seconda guerra mondiale presso una scuola. La polizia ha attivato l’allarme e ha evacuato subito studenti e insegnanti, che stavano sostenendo gli esami dei privatisti. La scuola è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti sulla natura del materiale rinvenuto.

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Intorno alle 14 è stato attivato l'allarme deflagrazione in una scuola a Genova. La polizia ha disposto l'evacuazione immediata di alunni e docenti presenti per gli scritti degli esami dei privatisti. Nel corso del pomeriggio la polizia scientifica ha effettuato i rilievi in largo Zecca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ritrovato un video a colori dei Led Zeppelin risalente al 1969È lui stesso un estimatore dei Led Zeppelin, e ha fatto un regalo di valore inestimabile a tutti gli appassionati della rockband. Leggi anche: Allarme bomba a scuola: liceo evacuato Ritrovato a scuola materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale: evacuato scuola a GenovaUn contenitore dimenticato nel laboratorio di chimica ha costretto di una scuola a Genova durante gli esami per privatisti. Gli artificieri hanno rimosso il materiale e le lezioni sono tornate alla no ... orizzontescuola.it Potente esplosivo ritrovato al Vittorio Emanuele – Ruffini, scuola evacuataPotente esplosivo ritrovato al Vittorio Emanuele – Ruffini, scuola evacuata ... msn.com