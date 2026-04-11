È stato scoperto un video a colori dei Led Zeppelin risalente al 1969. La registrazione mostra la band in azione durante uno dei loro concerti di quegli anni. La scoperta rappresenta un elemento di grande interesse per i fan, poiché si tratta di una delle prime testimonianze visive del gruppo. La presenza di un estimatore dei Led Zeppelin ha contribuito a rendere possibile il ritrovamento di questa pellicola.

È lui stesso un estimatore dei Led Zeppelin, e ha fatto un regalo di valore inestimabile a tutti gli appassionati della rockband. Un fan, che si fa chiamare Zep Head, ha infatti rinvenuto nell’archivio dell’ Università della Georgia un video a colori del gruppo, che tutti credevano perduto. Si tratta di un filmato promozionale di Good times bad times, traccia di apertura dell’album di debutto, pubblicato nel 1969. Zep Head ha raccontato: “Ho richiesto la digitalizzazione di una dozzina di materiali che avevano titoli di canzoni dei Led Zeppelin nella descrizione. C’erano ‘Whole lotta love’, ‘Communication breakdown’, ‘Good times bad times’, ‘What is and what should never be’ e ‘Living loving maid’, tutte accompagnate da ragazzi che ballavano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ritrovato un video a colori dei Led Zeppelin risalente al 1969

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