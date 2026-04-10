Allarme bomba a scuola | liceo evacuato

Un'unità di forze dell'ordine ha evacuato in modo tempestivo un liceo statale in seguito a un allarme bomba ricevuto tramite telefonata anonima. L'istituto, situato in una città italiana, è stato chiuso temporaneamente per consentire le verifiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante le operazioni di evacuazione, che si sono concluse senza incidenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare l'autore della chiamata.

Paura al liceo statale Ernesto Pascal di Pompei per un allarme bomba. L'istituto scolastico è stato evacuato d'urgenza in seguito ad una telefonata anonima. Non si esclude che possa essersi trattato di un falso allarme, ma si è reso necessario attivare il protocollo di sicurezza da parte della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Allarme bomba in una scuola di Ferrara: evacuato l’istituto primario dopo il ritrovamento di un bigliettoAllarme bomba in una scuola primaria di Ferrara: un biglietto annunciava un ordigno. Allarme bomba al Liceo Classico Gian Battista Vico di Napoli: scuola evacuataIn via precauzionale, studenti, docenti e tutto il personale sono stati fatti uscire dall'edificio, che sorge in via Salvator Rosa, nel centro della... Allarme bomba in Liceo Vico di Napoli, scuola evacuata Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, falsi allarmi bomba e furti: caos e proteste al Medi; Trolley sospetto nei pressi dell’istituto Don Bosco: area transennata e artificieri in arrivo ad Alassio; Alassio, allarme bomba davanti al sagrato del Don Bosco; Falso allarme bomba ad Alassio: fatto brillare il trolley, ma dentro era vuoto. Evacuazione al Pascal di Pompei per falso allarme bombaAl termine della ricognizione effettuata dagli artificieri si è rivelato infondato l'allarme bomba che questa mattina ha provocato l'evacuazione a scopo preventivo degli studenti del Liceo Statale 'Er ... ansa.it Allarme bomba a scuola: liceo evacuatoPaura al liceo Pascal di Pompei per un allarme bomba. L'istituto scolastico è stato evacuato d'urgenza in seguito ad una telefonata anonima. Non si esclude che possa essersi trattato di un falso ... napolitoday.it Pompei, allarme bomba al liceo Pascal: evacuata la scuola. Articolo nei commenti Attivato il protocollo di emergenza dopo una telefonata anonima. Verifiche in corso, non si esclude l'ipotesi di una bravata - facebook.com facebook Palermo, chiamata anonima fa scattare l'allarme bomba: paura all'Asp di via La Loggia x.com