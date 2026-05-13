Ritrovati madre e figli spariti da quasi un mese | la Procura rompe il silenzio

Dopo quasi un mese di ricerche, la madre e i figli scomparsi a metà aprile sono stati trovati. La famiglia era sparita dalla zona di origine, e l’auto è stata ritrovata nei boschi vicino a Tarcento, dove si sono concentrate le operazioni di ricerca. La Procura ha comunicato ufficialmente il ritrovamento, ma non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

La famiglia piacentina era scomparsa il 20 aprile. L’auto era stata trovata nei boschi vicino a Tarcento, dove per giorni si erano concentrate le ricerche. La Procura: “Tutti e tre stanno bene”. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli Nishanta e Joshua Groppi, scomparsi lo scorso.🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

Notizie correlate

Leggi anche: Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano»

Madre e figli scomparsi da settimane, la procura: “Stiamo cercando persone vive”Sono giorni di angoscia e domande senza risposta per la sorte di Sonia Bottacchiari, la 49enne partita da Piacenza insieme ai suoi due figli...

Temi più discussi: Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, si indaga per sottrazione di minore. La separazione conflittuale e le ricerche. Sonia si era...; Madre e figli scomparsi, allertate le polizie di Slovenia e Austria: Stiamo cercando persone vive; Sonia ha lasciato due lettere prima di scomparire con i figli: si pensa al suicidio; Guardano foto dei cadaveri e si sottopongono al prelievo del Dna: riconosciute in Etiopia vittime del naufragio 2013 di Lampedusa.

Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, l’auto ritrovata in un parcheggio - reddit.com reddit

Matteo Piantedosi (@Piantedosim) / Posts / X x.com

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: Se dite dove sono sparisco di nuovoDopo giorni di ricerche i carabinieri hanno rintracciato la donna con i figli di 14 e 16 anni. Sul caso proseguiranno le indagini per sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa d ... quotidiano.net

Ritrovati la donna e i figli scomparsi in Friuli, stanno beneSono stati ritrovati nella giornata di mercoledì la madre e i figli scomparsi in Friuli. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 ... tg24.sky.it