Da quasi un mese, una donna di 49 anni e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi senza lasciare tracce dopo essere partiti da Piacenza per una vacanza in Friuli Venezia Giulia. La procura ha dichiarato di cercare persone vive. La famiglia e amici continuano a sperare in un esito positivo, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini senza escludere alcuna pista.

Sono giorni di angoscia e domande senza risposta per la sorte di Sonia Bottacchiari, la 49enne partita da Piacenza insieme ai suoi due figli adolescenti e ai quattro cani per una breve vacanza in Friuli Venezia Giulia e sparita nel nulla dal 20 aprile. Da allora della famiglia non si hanno più notizie. Nessuna telefonata, nessun movimento bancario, nessun segnale dai cellulari. Un silenzio totale che ha fatto scattare una gigantesca macchina investigativa tra Emilia-Romagna e Friuli, con ricerche estese fino alle aree vicine al confine sloveno. Nonostante il ritrovamento di alcune lettere attribuite alla donna, gli inquirenti continuano a mantenere aperta ogni ipotesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Madre e figli scomparsi da settimane, la procura: “Stiamo cercando persone vive”

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