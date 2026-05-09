Donna e figli scomparsi in Friuli ipotesi sequestro di persona

Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi in Friuli, lasciando una famiglia e una comunità preoccupate. Le ricerche sono in corso, ma il caso ha preso una piega che fa supporre un possibile sequestro di persona. La scomparsa, avvenuta da alcuni giorni, ha fatto crescere l’attenzione e il timore tra gli abitanti della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Una madre, due ragazzi adolescenti e un silenzio che da giorni diventa sempre più pesante. In queste ore, attorno alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli di 14 e 16 anni, c’è un’aria diversa: non solo apprensione, ma la sensazione netta che qualcosa non torni. E che la storia stia per prendere una piega molto più seria. La provincia segue con il fiato sospeso, tra telefonate, segnalazioni, speranze appese a dettagli minuscoli. Intanto però, dietro le quinte, gli investigatori stanno valutando una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il modo di cercare Sonia e i due ragazzi. Una scelta che, da sola, racconta quanto l’allarme si stia alzando.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Famiglia scomparsa, ipotesi «sequestro di persona». L'incontro con un escursionista

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