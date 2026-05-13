Ritrovata Sonia Bottacchiari con i figli il sindaco di Fidenza | Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo

Il sindaco di Fidenza ha annunciato che Sonia Bottacchiari e i suoi figli sono stati trovati e stanno bene. La notizia è stata comunicata ufficialmente, portando a un cambiamento nelle ricerche avviate nelle ultime settimane. La famiglia era scomparsa da tempo e le autorità avevano avviato le operazioni per rintracciarli. La notizia è stata accolta con sollievo da parte della comunità locale.

Il sindaco di Fidenza Davide Malvisi commenta la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei figli in buone condizioni di salute. Entrambi gli adolescenti frequentano un istituto scolastico di Fidenza. “Con grande sollievo e felicità abbiamo appreso poco fa la notizia del ritrovamento.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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