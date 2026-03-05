Rubata cinquant’anni fa in un castello veneto ritrovata a Zogno una Madonna con Bambino della scuola senese

Una statua della Madonna con Bambino, appartenente alla scuola senese, è stata ritrovata a Zogno. La scultura era stata rubata dal castello Cini di Monselice, in provincia di Padova, il 10 marzo 1977, e dopo quasi cinquant’anni è stata recuperata. Il ritrovamento è stato comunicato dalle autorità locali.

La scultura in legno, databile al Trecento, era stata trafugata nel 1977 a Monselice nel Padovano. È stata recuperata in Val Brembana dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia La statua era stata trafugata dal castello Cini di Monselice, in provincia di Padova, il 10 marzo 1977. I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi di Monza e con il coordinamento della Procura di Bergamo, hanno recuperato a Zogno una statua lignea del Trecento raffigurante una Madonna con Bambino. L'opera recuperata è una scultura lignea a "tutto tondo" di scuola senese con un'altezza di 121 centimetri, poggiata su basamento anch'esso in legno di forma ottagonale.