‘Madonna con bambino' rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all'Intelligenza artificiale
Una statua lignea raffigurante una Madonna con bambino, rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano, è stata ritrovata dopo 49 anni grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La scoperta è avvenuta recentemente, quando gli investigatori hanno individuato l’opera, che era scomparsa da oltre quattro decenni. La statua, ora recuperata, non aveva subito danni significativi.
La statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Dopo 49 anni è stata ritrovata grazie all'uso dell'Intelligenza artificiale e alla nuova tecnologia informatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Statua rubata nel 1977 ritrovata a Zogno: recuperata una «Madonna con Bambino» del XIV secolo - Video
Realizzata nel 1300, rubata nel 1977, una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie (anche) alla IABergamo, 5 marzo 2026 – Un altro colpo dei Monuments Men, cioè i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale.
Altri aggiornamenti su 8216 Madonna con bambino 8217 rubata....
Temi più discussi: A quasi 50 anni dal furto sarà riconsegnata alla Fondazione Cini una Madonna con Bambino trecentesca; Gioielli rubati, dissequestrato oro per 400mila euro. L'appello: Chi ha subito furti, rapine o truffe è invitato a visionare il sito...; Il trittico rubato vale milioni, la Cassazione: È della Diocesi; Medioevo, le ricette dei veneti in un manoscritto inedito diventano un libro.
Statua rubata nel 1977 ritrovata a Zogno: recuperata una «Madonna con Bambino» del XIV secolo - VideoIL RITROVAMENTO. L’opera lignea, trafugata quasi cinquant’anni fa dal Castello di Monselice, è stata individuata dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale grazie a nuove tecnologie e ... ecodibergamo.it
Zogno, «Madonna con Bambino» rubata 49 anni fa ritrovata grazie all'intelligenza artificialeL'operazione dei carabinieri: la scultura era stata trafugata dal Castello di Monselice. Sarà restituita alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia ... bergamo.corriere.it
Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi) (1445-1510) Madonna and Child (Madonna of the book (1480-81) tempera on panel Pinterest - facebook.com facebook
Il #CeltaVigo scrive una lettera a #Madonna: la richiesta è sorprendente x.com