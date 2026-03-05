‘Madonna con bambino' rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all'Intelligenza artificiale

Una statua lignea raffigurante una Madonna con bambino, rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano, è stata ritrovata dopo 49 anni grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La scoperta è avvenuta recentemente, quando gli investigatori hanno individuato l’opera, che era scomparsa da oltre quattro decenni. La statua, ora recuperata, non aveva subito danni significativi.