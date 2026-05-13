Dopo settimane di ricerche, la famiglia scomparsa è stata trovata. La madre e i due figli sono stati rintracciati e stanno bene, con condizioni di salute e di vita considerate appropriate. Tuttavia, hanno deciso di rimanere irreperibili e non intendono riprendere contatti con le autorità o con le persone che li cercavano. La notizia è stata comunicata dalle forze dell’ordine.

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da settimane, sono stati rintracciati. "Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita". La buona notizia viene comunicata dalla procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. La famiglia era scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Le tracce si erano perse in Friuli, dove era stata trovata l'auto della donna. "Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - aggiunge la procuratrice - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ritrovata la famiglia scomparsa. Madre e figli stanno bene ma vogliono restare irreperibili

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