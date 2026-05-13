La famiglia scomparsa a Piacenza è stata ritrovata oggi e tutti i membri sono vivi e in buona salute. La notizia arriva dopo giorni di ricerche e preoccupazioni, anche se alcuni componenti potrebbero tentare di allontanarsi di nuovo. La vicenda ha suscitato attenzione senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sulle motivazioni dietro il loro allontanamento.

Sono vivi, stanno tutti bene, ma i misteri restano sulla famiglia scomparsa nel nulla e ritrovata oggi a Piacenza. S onia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri ma non si sa esattamente dove, se non per grandi linee. La donna con i figli sono stati trovati in un contesto di ”adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita”. Nella nota della Procura di Piacenza si sottolinea che ”no n si intendono rendere pubblici ulteriori particolar i, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni” se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata esplicitando, “ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ritrovata la famiglia scomparsa a Piacenza, ma Sonia Bottachiari e i suoi potrebbero scappare di nuovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: “Se dite dove sono sparisco di nuovo”Roma, 13 maggio 2026 – Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da oltre 20 giorni da Tarcento, in...

Famiglia di Piacenza scomparsa in Friuli, trovata LETTERA della madre Sonia Bottacchiari, prende piede ipotesi suicidioIl contenuto della lettera mostrerebbe “toni di profonda inquietudine” e farebbe emergere una situazione di forte sofferenza personale.

Temi più discussi: Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre; Famiglia scomparsa, ritrovate diverse lettere di Sonia Bottacchiari; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Famiglia scomparsa, trovate due lettere della madre Sonia Bottacchiari: Fanno pensare all'ipotesi suicidio.

Sonia F Piccione - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: Se dite dove sono sparisco di nuovoDopo giorni di ricerche i carabinieri hanno rintracciato la donna con i figli di 14 e 16 anni. Sul caso proseguiranno le indagini per sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa d ... quotidiano.net

Ritrovata la famiglia scomparsa da Piacenza: stanno tutti beneSono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ... ecovicentino.it