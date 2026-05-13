La famiglia scomparsa a Piacenza è stata trovata viva e in buona salute, ma non sono ancora chiare le ragioni della loro sparizione e della successiva ritrovata. Sonia Bottachiari e i suoi figli erano scomparsi da diversi giorni, generando preoccupazione tra parenti e vicini. La loro posizione attuale non è ancora nota, e si sospetta che possano tentare di allontanarsi di nuovo.

Sono vivi, stanno tutti bene, ma i misteri restano sulla famiglia scomparsa nel nulla e ritrovata oggi a Piacenza. S onia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri ma non si sa esattamente dove, se non per grandi linee. La donna con i figli sono stati trovati in un contesto di ”adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita”. Nella nota della Procura di Piacenza si sottolinea che ”no n si intendono rendere pubblici ulteriori particolar i, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni” se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata esplicitando, “ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ritrovata la famiglia scomparsa a Piacenza, ma Sonia Bottachiari e i suoi figli potrebbero scappare di nuovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ritrovata la famiglia scomparsa a Piacenza, ma Sonia Bottachiari e i suoi potrebbero scappare di nuovoSono vivi, stanno tutti bene, ma i misteri restano sulla famiglia scomparsa nel nulla e ritrovata oggi a Piacenza.

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: “Se dite dove sono sparisco di nuovo”Roma, 13 maggio 2026 – Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da oltre 20 giorni da Tarcento, in...

Temi più discussi: Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre; Famiglia scomparsa, ritrovate diverse lettere di Sonia Bottacchiari; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Il giallo della mamma scomparsa con i figli: ecco cosa sappiamo e cosa può essere successo.

Ritrovata la famiglia scomparsa a Piacenza, ma Sonia Bottachiari e i suoi potrebbero scappare di nuovo x.com

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli a Tarcento, stanno bene. Sonia: Se dite dove sono sparisco di nuovoDopo 23 giorni rintracciata la donna con i figli di 14 e 16 anni. Sul caso proseguono le indagini per sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ... quotidiano.net

Ritrovata la famiglia scomparsa da Piacenza: stanno tutti beneSono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ... ecovicentino.it