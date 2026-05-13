Una donna scomparsa in Friuli è stata ritrovata insieme ai suoi due figli. La donna, identificata come Sonia Bottacchiari, sta bene e si trova con i suoi figli e i cani. Le autorità hanno confermato che non desiderano essere rintracciati e che non ci sono rischi per la loro incolumità. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda.

PIACENZA – Sta bene, Sonia Bottacchiari, la donna che ha fatto perdere le sue tracce in Friuli con i due figli e i cani. Stanno tutti bene e in adeguate situazioni di alloggio. Ma non vogliono essere rintracciati da nessuno. La loro scelta è l’isolamento: da tutto. Lo fa sapere la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Ribadendo che “tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”. Di loro erano state perse le tracce, appunto in Friuli, dal 20 aprile 2026. L’auto era stata successivamente ritrovata in Friuli. “Di loro – ha aggiunto il magistrato – non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Donna scomparsa in Friuli: ritrovata con i figli. Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati

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