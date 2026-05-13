Ritorna Omaggiovani carnet per gli under 30

Ravenna Festival ha annunciato il ritorno di Omaggiovani, il carnet gratuito dedicato ai giovani under 30. Quest’anno sono disponibili venti spettacoli tra cui scegliere, destinati a trecento ragazzi che potranno usufruire dell’offerta. Il progetto viene realizzato con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. L’iniziativa mira a coinvolgere la nuova generazione di spettatori nel panorama culturale locale.

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Venti spettacoli fra cui scegliere per i trecento giovani under 30 che si aggiudicheranno Omaggiovani, il carnet omaggio con cui Ravenna Festival – grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – torna a invitare la nuova generazione di spettatori. In distribuzione dalle 9 di domani sulle pagine social del Festival, i trecento carnet valgono ognuno due biglietti per ciascuno dei quattro eventi selezionati, per un totale di 2.400 ingressi gratuiti per i nati dal 1995. La lista fra cui scegliere è vasta e varia quanto il programma di questa edizione del Festival, dal concerto inaugurale del 21 maggio con la violinista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritorna Omaggiovani, carnet per gli under 30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ritorna Comicon Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. Ecco tutte le novità gli ospiti e gli eventi più attesiTra gli ospiti e gli eventi più attesi: il Magister Leo Ortolani il leggendario editor di Dragon Ball Kazuhiko Torishima il mangaka autore di Vinland... “Space Jam” ritorna in sala per festeggiare i suoi 30 anniA trent’anni dalla sua uscita originale Space Jam tornerà al cinema in Italia dal 4 al 6 maggio 2026, per tre giornate evento. Argomenti più discussi: Ravenna Festival. Torna Omaggiovani con 300 carnet gratis per gli Under 30; Ritorna Omaggiovani, carnet per gli under 30; Ravenna Festival, torna Omaggiovani: 2.400 ingressi gratuiti per gli under 30; Ravenna Festival lancia Omaggiovani: 2400 ingressi gratuiti per gli under 30. Ravenna Festival. Torna Omaggiovani con 300 carnet gratis per gli Under 30 x.com