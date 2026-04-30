Dal 4 al 6 maggio 2026, in Italia, i fan di Space Jam potranno rivivere l’esperienza del film in sala durante un evento speciale che celebra i 30 anni dalla sua uscita originale. La pellicola, che combina animazione e live action, tornerà nelle sale cinematografiche per tre giorni, offrendo l’opportunità di vedere il film in modo esclusivo e in grande schermo. La riproposizione arriva a distanza di tre decenni dalla prima uscita.

A trent’anni dalla sua uscita originale Space Jam tornerà al cinema in Italia dal 4 al 6 maggio 2026, per tre giornate evento. L’annuncio ha acceso l’entusiasmo dei fan di lunga data, offrendo un’occasione unica per riscoprire sul grande schermo un mix esplosivo di animazione e live-action. Warner Bros. Italia ha annunciato ufficialmente il ritorno in sala del cult, attraverso i suoi profili social e allegando il link del sito ufficiale in cui poter acquistare i biglietti. Le sale aderenti all’iniziativa fanno parte delle catene UCI Cinemas e The Space. Effetto nostalgia: Michael Jordan e Looney Tunes di nuovo in sala. Uscito nel 1996, Space Jam ha segnato un’epoca grazie alla sua formula innovativa: unire il mondo reale del basket con l’universo surreale e animato dei Looney Tunes.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Space Jam” ritorna in sala per festeggiare i suoi 30 anni

Ai DramaBack from the dead 11 years later, I find my three brothers are villain cannon fodder

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