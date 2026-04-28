Dal 30 aprile al 3 maggio si tiene a Napoli la nuova edizione di Comicon, la fiera dedicata a fumetti e cultura pop. Tra gli ospiti più attesi ci sono il mangaka autore di Vinland Saga, il leggendario editor di Dragon Ball e un attore internazionale. Sono previsti incontri, sessioni di firma e presentazioni di nuove opere, con un calendario ricco di eventi legati al mondo del fumetto e dell’intrattenimento.

Tra gli ospiti e gli eventi più attesi: il Magister Leo Ortolani il leggendario editor di Dragon Ball Kazuhiko Torishima il mangaka autore di Vinland Saga Makoto Yukimura, l’attore John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv Scrubs Don Rosa, l’attore e doppiatore Troy Baker, Caparezza e tanto altro. Si parte con il Magister di COMICON: Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. A firmare il poster dell’edizione 2026 uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal. Per la prima volta in Italia arrivano Kazuhiko Torishima, leggendario editor di Dragon Ball, e il mangaka Makoto Yukimura, con il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller Vinland Saga.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ritorna Comicon Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. Ecco tutte le novità gli ospiti e gli eventi più attesi

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