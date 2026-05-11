' Bernardo Bertolucci Il Novecento' | Pierluigi Bersani dialoga con Michele Guerra
Giovedì 14 maggio alle ore 18 all'Auditorium del Palazzo del Governatore si terrà l'incontro “Chiedimi cos’era il Novecento” con Pier Luigi Bersani a partire dal suo ultimo libro "Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia" (Rizzoli) e Michele Guerra, sindaco di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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