' Bernardo Bertolucci Il Novecento' | Pierluigi Bersani dialoga con Michele Guerra

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 14 maggio alle ore 18 all'Auditorium del Palazzo del Governatore si terrà l'incontro “Chiedimi cos’era il Novecento” con Pier Luigi Bersani a partire dal suo ultimo libro "Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia" (Rizzoli) e Michele Guerra, sindaco di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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